Eclipse: pour se protéger, des Américains se sont mis de la crème solaire dans les yeux (vidéo)

L'information avait pourtant été martelée dans tous les médias, il faut toujours se protéger pour regarder une éclipse. Plusieurs Américains n'avaient pas de lunettes de protection pour observer l'éclipse totale qui a eu lieu le lundi 21 août dernier. Ils ne risquaient toutefois rien s'ils ne regardaient pas le phénomène astronomique sauf que, certains, ne voulant pas rater cet évènement qui n'avait pas eu lieu depuis 99 ans, ont eu une idée quelque peu tiré par les cheveux.

En effet, certains Américains ont eu la brillante idée, pour remplacer les lunettes de protection, de mettre de la crème solaire sur leurs yeux... Trish Patterson, une infirmière du Prestige Urgent Care de Redding, en Californie, a expliqué à KRCR News, une chaine d'info locale américaine: "Un de mes collègues m’a raconté qu’hier, plusieurs patients sont venus à la clinique souffrant de s’être mis de la crème solaire dans les yeux. Ils ont été redirigés vers un ophtalmologiste".

Cette histoire rappelle le comportement de Donald Trump lors de l'éclipse totale. Le président des Etats-Unis avait effectivement regardé l'éclipse totale sans protection pendant un bref moment avant d'être interpellé par un membre de son entourage qui lui a crié "Don't look! (Ne regardez pas!)".

Someone shouts "don't look" as Pres. Trump looks up without eclipse glasses on as solar eclipse passes over D.C. https://t.co/5ft70fm30R pic.twitter.com/0lAkuzF9RZ

— ABC News (@ABC) 21 août 2017