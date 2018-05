Eddy Guyot (Koh-Lanta) se défend et explique que Candide Renard était "à moitié sur lui"

Il est celui sur qui pèse aujourd'hui le soupçon et qui a été placé en garde à vue pendant quelques heures lundi 14. Eddy Guyot, accusé d'agression sexuelle par Candide Renard en marge du tournage de la saison (annulée) de Koh-Lanta aux Fidji a finalement pris la parole ce jeudi 17.

Dans les pages de Tele Star en effet, l'homme explique sa version des faits sur la nuit du quatrième au cinquième jour de tournage de ce qui aurait dû être la 19e saison de Koh-Lanta. Il nie fermement être allé vers Candide Renard. "Tous les soirs, j'ai dormi entre un homme et la paroi de la cabane. Candide, elle, était plus loin".

Il explique d'ailleurs que c'est la jeune femme de 21 ans qui serait venue vers lui et que des images existent pour le disculper. "Quand les caméramans sont revenus dans la nuit pour nous filmer, je me suis réveillé et Candide était à moitié sur moi. Ça a été filmé et ça me disculpe complètement".

Suite à cette "affaire" dont les contours sont encore flous, la saison a finalement été annulés et les candidats rapatriés. Eddy Guyot, lui, a été arrêté dès sa descente d'avion. Et a tenu à faire savoir qu'il collaborait pleinement et sincèrement à l'enquête: "J'ai suivi les policiers et, comme je n'ai rien à cacher et que je suis innocent, je n'ai même pas attendu que mon avocat arrive pour commencer à m'expliquer".

Entendus par les policiers du SDPJ de Seine-Saint-Denis, la garde à vue a pris fin au bout de quatre heures. Le dossier a depuis été transféré au parquet de Nancy qui a décidé d'ouvrir une information judiciaire.