"El Chapo": le baron de la drogue vient d'être extradé vers les Etats-Unis

Alors qu'il se trouvait dans une prison au nord de Mexique, le narcotrafiquant Joaquin Guzman a été extradé vers les Etats-Unis, jeudi 19, après le rejet de ses derniers recours. C'est le ministère des Affaires étrangères mexicain qui a annoncé la nouvelle: "le gouvernement (…) a remis M. Guzman Loera aux autorités américaines". Arrêté une nouvelle fois en janvier 2016, après six mois de cavale, celui qui se fait appeler "El Chapo" est poursuivi au Texas et en Californie notamment pour trafic de drogue, homicide et blanchiment d'argent. Agé de 59 ans, il doit comparaître ce vendredi 20 devant un tribunal fédéral de Brooklyn.

Pour rappel, "El Chapo" avait été arrêté en février 2014 après une fuite de 13 ans, mais était parvenu à s'échapper de prison en juillet 2015 de manière rocambolesque. Il avait emprunté un tunnel de 1,5 kilomètre sur une moto fixée sur des rails et débouchant sur une maison en construction. Mais après six mois de cavale, celui qui est qualifié de "plus puissant narcotrafiquant au monde" avait de nouveau été arrêté. La chaîne de télévision mexicaine, Televisa, avait d'ailleurs diffusé une vidéo de l'assaut qui avait permis de le capturer. L'opération, nommée "Cisne Negro", s'était déroulée dans un bâtiment de plusieurs étages situé dans l'Etat de Sinaloa. Les Marines mexicains avaient filmé la scène avec l'aide de caméras disposés sur leurs casques.

Cette opération avait notamment été rendue possible grâce à la rencontre entre le narcotrafiquant et l'acteur Sean Penn. L'entrevue, favorisée par l'actrice mexicaine Kate del Castillo, s'était déroulée en octobre 2015 dans un lieu isolé de la jungle et avait duré sept heures. Mais alors qu'elle devait restée secrète pendant un temps, le gouvernement mexicain avait indiqué avoir "eu connaissance de cette rencontre" et ce qui avait grandement facilité la capture du narcotrafiquant.

Pour celles et ceux qui l'ignorent, "El Chapo" est le diminutif de "chaparro" ("courtaud"), une allusion à sa petite taille: il mesure 1,64 mètre.