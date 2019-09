Elle accouche d'un bébé sur l'autoroute et l'abandonne

Le nouveau-né a été découvert dans les toilettes de l'aire d'autoroute. Une femme a accouché d'un enfant sur l’aire de repos d’Ambrussum, sur l’autoroute A9, non loin de Montpellier, dans l’Hérault dimanche vers 19h30. Elle a ensuite abandonné le nourrisson qui a été découvert par les agents d'entretien de l'aire d'autoroute.

Comme l'explique le quotidien Midi Libre, qui rapporte l'information, "la mère âgée d'une trentaine d'années aurait accouché sur place avant de laisser l'enfant et de partir à pied". Elle a été retrouvée un peu plus loin par les personnels de l'autoroute après la découverte de l'enfant. Ce dernier a été évacué par hélicoptère vers le CHU Lapeyronie, à Montpellier.

Lire aussi – Elle accouche seule dans sa salle de bain et poignarde son bébé à mort

La mère a ensuite été prise en charge par ce même hôpital, en ambulance. Une enquête a été ouverte par le parquet de Montpellier et confiée au peloton d'autoroute de Gallargues. Selon les premières informations du journal régional, il s'agirait d'un déni de grossesse.

Le déni de grossesse désigne le fait, pour une femme enceinte, de ne pas avoir conscience de l’être. On distingue le déni partiel (la femme se rend compte qu’elle est enceinte avant d’accoucher) et le déni total (qui dure jusqu’au moment de l’accouchement). On estime de 1 à 3 cas pour 1.000 naissances en France, soit 800 à 2.400 dénis de grossesses par an.