Elle accouche seule dans sa salle de bain et poignarde son bébé à mort

Une jeune femme britannique de 28 ans, qui a poignardé son bébé à mort en janvier 2017, a été condamnée à la perpétuité (avec une période de sûreté de 17 ans) en appel par une cour de justice de Liverpool.

Rachel Tunstill, qui n'a exprimé aucun remord, avait donné naissance seule dans sa salle de bain, de sa maison de Burnley, à une petite fille en bonne santé. Elle avait ensuite demandé à son compagnon, qui jouait sur l'ordinateur dans la pièce d'à côté, de lui passer les ciseaux car elle venait de faire une fausse couche et que le bébé était mort.

Ryan Kelly, 33 ans, pensait apparemment que sa compagne était enceinte de quelques semaines et a cru à cette histoire de fausse couche. Il a expliqué aux enquêteurs qu'il ne savait pas du tout ce qu'elle allait faire avec les ciseaux.

L'accusée avait alors poignardé à 14 reprises le nourrisson dans le dos, la nuque et la poitrine… le tuant sur le coup.

Lire aussi: un bébé de 7 semaines battu à mort par son père adolescent

Elle avait ensuite mis le petit corps dans un sac, puis ce sac dans un autre sac, et avait jeté le tout dans le vide-ordures de la cuisine.

Deux jours après, elle est allée faire des examens médicaux à l'hôpital et l'infirmière qui s'est occupée d'elle a découvert qu'elle avait toujours en elle le placenta et le cordon ombilical du bébé. La police a été prévenue et le corps de la petite victime a été retrouvé dans la poubelle.

Elle avait assuré qu'elle avait fait une fausse couche à neuf semaines de grossesse mais une autopsie de l'enfant avait prouvé que tout était faux et que la fille était née parfaitement viable.

Rachel Tunstill n'a jamais expliqué son geste et a toujours dit au cours du procès qu'elle ne se souvenait "de la partie criminelle de l'histoire", selon les propos du juge rapportés par The Manchester Evening News.