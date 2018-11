Elle agresse un employé de McDo pour plus de ketchup (vidéo)

Une Américaine de 24 ans a été arrêtée et placée en détention provisoire mardi 27 à Santa Ana, au sud de Los Angeles (Etats-Unis), pour avoir violemment agressé un employé de McDonald's fin octobre.

Elle s'en est pris à lui car elle n'était pas satisfaite de la quantité de ketchup qu'il avait mis avec sa commande, qu'elle venait de retirer au drive du fastfood.

Visiblement hors d'elle, elle s'est garée un peu plus loin, est descendue de sa voiture avant de s'infiltrer dans les cuisines du restaurant en passant par l'entrée de service du personnel.

Et alors que le manager lui faisait signe de sortir, elle a commencé à le pousser violemment pour se frayer un chemin jusqu'au compartiment à ketchup. Mais il n'a pas voulu se laisser faire et la jeune femme est alors devenue beaucoup plus violente.

Elle a commencé à l'étrangler, le frapper et même lui tirer les cheveux. D'autres employés du McDonald's en question sont venus en aide à la victime, mais c'est le petit ami de l'assaillante, qui était resté en retrait, qui a dû intervenir pour mettre fin à son déchaînement de coups.

La jeune femme, prénommée Mayra, a pris la fuite et a donc finalement été arrêté mardi. La police, pour sensibiliser le public et alerter sur la recrudescence de ce type de violences, a décidé de publier les images de vidéosurveillance.