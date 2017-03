Elle avait 4 jambes et 2 colonnes vertébrales, une petite fille opérée avec succès

Elle est restée six heures sur la table d'opération. Née avec quatre jambes et deux colonnes vertébrales, une petite fille de dix mois, prénommé Dominique, vient d'être opérée avec succès aux Etats-Unis. Atteinte d'une malformation rare, elle était accompagnée d'un "jumeau parasite".

Par conséquent, la jeune ivoirienne a dû être transférée aux Etats-Unis pour s'y faire opérer. Au total, cette opération chirurgicale a mobilisé une équipe de cinquante médecins dont cinq chirurgiens. Soulagée d'un poids, la jeune fille a finalement passé cinq jours à l'hôpital avant d'être prise en charge par une famille d'accueil. Elle a ensuite repris l'avion pour la Côte d'Ivoire.

Concrètement, ce phénomène se produit lors de la gestation. Pendant la grossesse, les deux fœtus s'entremêlent, pour une raison encore inconnu, avant que l'un ne prenne l'ascendant sur l'autre. Cette action inexpliquée provoque alors l'arrêt du développement d'un des deux. Seulement voilà: il ne va pas disparaître complètement. Au total, celle malformation affecte un nouveau-né sur 500.000.

Ce n'est pas la première fois qu'une telle naissance a lieu. En 2005, une petite Indienne, prénommée Lakshmi Tatma était née avec quatre bras et quatre jambes. Une malformation handicapante puisqu'elle ne pouvait pas se déplacer normalement. Elle était donc obligée de ramper. Elle avait finalement été opérée et séparée de sa jumelle en 2007 suite à une opération qui avait duré plus de 27 heures. Plus récemment, en 2016, un jeune indien, alors âgé de 18 ans, s'était fait retirer 2,5 kg de cheveux et de dents dans le ventre. La faute à son jumeau parasite.