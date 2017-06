Elle chute d'un manège et est rattrapée par la foule (vidéo)

La vidéo est impressionnante. Pourtant elle ne montre pas ce qui a peut-être été la partie la plus effrayante de la mésaventure qu'a connue cette adolescente américaine samedi 24 dans un parc d'attraction. La jeune fille s'est retrouvée suspendue à la nacelle d'un manège à quelque six mètres de hauteur avant de tomber. Par chance, les passants ont pu la rattraper.

Les faits se sont déroulés au sein du parc d'attraction de Six Flags Great Escape, dans l'Etat de New York. L'adolescente de 14 ans se trouvait à bord d'une chaise "volante" traversant le parc le long d'un câble, lorsqu'elle a glissé pour des raisons encore inconnues.

Selon les témoignages relayés par les médias locaux, l'attraction a continué de fonctionner pendant un moment, le temps qu'un membre du personnel du parc lance un appel radio. La jeune fille criait également que la barre de la chaise était en train de l'étouffer.

Comme on peut le voir sur ces images, un groupe de clients et de salariés du parc se sont massés sous le manège. L'adolescente a donc pu lâcher prise et après une chute de plusieurs mètres a été rattrapée. Elle a été successivement prise en charge par l'équipe médicale du parc, un hôpital et un centre de santé. Mais les autorités ont annoncé qu'elle ne souffrait d'aucune blessure sérieuse. Une des personnes qui a amorti sa chute a également été légèrement touché au dos.

La direction du parc a annoncé par communiqué que les premières observations n'avaient permis de constater aucune anomalie au niveau du manège, avant de préciser que l'attraction avait été fermée le temps des investigations du département du travail de l'Etat de New York.