Elle est amputée des mains et des jambes après avoir été léchée par son chien (photo)

Une Américaine vivant dans le comté de Stark, dans l'Ohio, a dû être amputée des mains et des jambes après avoir contracté une bactérie très rare en mai dernier.

Cette femme de 54 ans a en effet ressenti une forte nausée, des courbatures et de la fièvre un matin en se levant pour aller au travail. La quinquagénaire a alors pensé avoir attrapé une grippe et est restée alitée.

Mais la fièvre n'a cessé d'augmenter et elle a alors appelé les urgences du centre communautaire le plus proche.

Au regard de son état et de ses douleurs étranges et violentes aux mains et aux jambes, les médecins ont fait le choix de la plonger dans coma pour lui éviter de trop grandes souffrances. Ils ont ensuite poursuivi les examens pour découvrir de quoi elle souffrait.

A woman lost her hands and legs to an infection from puppy kisses - CNN: A woman lost her hands and legs to an infection from puppy kisses CNN Days after returning home from a Punta Cana vacation, Marie Trainer called out of work with a backache and… https://t.co/VZ7aEFxlRC pic.twitter.com/4kxyv4wCnU

— Hassan Mansoor (@hmjavedpk) August 3, 2019