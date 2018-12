Elle explique à ses élèves que le Père Noël n'existe pas et est licenciée

Psychodrame à Cedar Hill dans le New Jersey aux Etats-Unis. Une enseignante remplaçant a été licenciée de l'école où elle exerçait pour un motif pour le moins curieux fin novembre. Elle a été remerciée pour avoir expliqué à ses élèves de six ans que le Père Noël n'existait pas. Une révélation qui a rendu tristes les petits.

Ces derniers ont rapporté les faits à leurs parents qui ont été choqués d'apprendre les propos de l'enseignante. "Elle leur a dit que les rennes ne volaient pas, que la fée des dents n'était pas réelle, idem pour le lapin de Pâques. Elle leur a dit que la magie n'existait pas", a fait savoir une mère de famille sur les réseaux sociaux. Et d'ajouter: "Une adulte a essayé de détruire les rêves de notre fille de six ans et ceux des 22 autres enfants (...) Comme nous, beaucoup de parents essaient de limiter les dégâts depuis leur retour de l'école".

Les parents des enfants concernés ont donc tenté de minimiser les choses mais le mal était fait. Un des parents a déclaré à un média local que sa fille de six ans était très bouleversée, elle qui "croit fermement à tout ce qui entoure Noël".

Inside Edition précise que le directeur de l'établissement a envoyé une lettre aux parents pour présenter ses excuses et annoncé que la professeure avait été licenciée. "J'envoie cette lettre pour que vous soyez au courant de la situation et (...) que vous puissiez prendre les mesures nécessaires pour préserver l'innocence de votre enfant pendant les Fêtes", a-t-il écrit, regrettant le "manque de jugeote" de l'enseignante.