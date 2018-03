Elle laisse son chien et son chat mourir de faim et de soif, une femme condamnée

C'est un fait sordide de négligence extrême que rapporte le quotidien local Le Progrès. Et qui a entraîné la mort des deux animaux, un chien et un chat, et la condamnation de leur propriétaire visiblement dépassée à la barre du tribunal.

Mardi 13, l'accusée âgée de 35 ans devait expliquer au tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône, dans le département du Rhône, comment elle a laissé mourir ses animaux. Selon le journal local, elle s'est présentée à l'audience sans avocat et la mine déconfite.

La trentenaire a occupé pendant quelques mois (de juillet à novembre 2017) un appartement dans la petite commune de Beaujeu, dans le Rhône. C'est là que les animaux sont découverts morts de malnutrition, les yeux enfoncés dans leurs orbites, signe également d'une déshydratation.

Lors de l'autopsie vétérinaire, le chien ne pesait plus que 7 kilogrammes (eu égard de sa race, il aurait dû en faire environ 40) et le chat seulement 700 grammes.

Quatre associations de défense des animaux se sont portées parties civiles lors du procès. L'accusée a été reconnue coupable des chefs d'accusations portée contre elle. Elle a été condamnée à quatre mois de prison avec sursis et 180 heures de travail d'intérêt général. Elle devra verser 4.800 euros aux parties civiles et sera soumise à une obligation de soins. Enfin, le tribunal lui a imposé une interdiction à vie de détenir un animal.