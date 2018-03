Elle tue accidentellement son petit ami pour une vidéo, six mois de prison

La justice a rendu son verdict. Une Américaine de 20 ans a été condamnée mercredi 14 à six mois de prison, assortie d'un contrôle judiciaire de dix ans, pour avoir tué son petit ami, Pedro Ruiz, quelques mois plus tôt. Le youtubeur voulait plus de vues sur leur page YouTube et lui avait demandé en juin 2017 de lui tirer dessus avec un pistolet de gros calibre (un Desert Eagle), estimant que l'encyclopédie qu'il tenait contre son corps arrêterait la balle. Seulement voilà: ça n'a pas été le cas.

Sans grande surprise, elle avait traversé l'ouvrage atteignant le jeune homme de 22 ans en pleine poitrine. Alertés par la jeune femme en panique, les secours s'étaient rapidement rendus sur place et avaient tenté de réanimer le jeune homme, en vain. Il était déjà trop tard. Une scène choquante filmée par deux caméras différentes.

Peu avant le tournage de la vidéo, la jeune fille avait pourtant fait part de son appréhension sur les réseaux sociaux. "Pedro et moi allons probablement enregistrer l'une des vidéos les plus dangereuses jamais tournées", avait-elle écrit sur Twitter affirmant qu'il s'agissait de l'idée de son compagnon et non de la sienne. Pour la rassurer, il lui avait d'ailleurs montré un autre livre sur lequel il avait tiré avec une arme. La balle ne l'avait pas complètement traversé et la quatrième de couverture était donc intacte.

Enceinte du deuxième enfant du couple au moment des faits, Monalisa Perez avait finalement plaidé coupable d'homicide involontaire en décembre. Outre la peine de prison, elle a désormais interdiction de posséder une arme à feu et s'est également engagée à ne pas solliciter d'argent en rapport avec l'affaire.