Emasculé, les dents arrachées et torturé à mort: la compagne du SDF victime d'un culte sadique témoigne (photo)

L'affaire avait horrifié le Royaume-Uni et un an après le procès, c'est la compagne de la victime qui revient sur cette affaire. En 2017, quatre personnes ont été condamnées pour avoir torturé à mort à North Tyneside dans le nord e l'Angleterre, dans des conditions dont l'évocation était à peine soutenable, Jimmy Prout un père de famille SDF de 45 ans. Ses meurtriers, qu'il pensait être ses amis, appartenaient à un obscur culte sectaire mené par Zahid Zaman, un quadragénaire cloué dans un fauteuil roulant.

Mandy Carter est revenue à la télévision britannique lundi 19 sur les derniers mois de la vie de son défunt compagnon, où ce dernier rentrait de rencontres avec ses "amis" couvert de contusions. Jusqu'à que ces derniers décident de punir le malheureux Jimmy Prout qui, selon eux, n'avait pas empêché un larcin dérisoire –un iPad– dont avait été victime Zahid Zaman.

Séquestré à partir de fin 2015 et frappé pendant des semaines, l'enquête dévoilera des exemples de sévices infligés à Jimmy Prout. Le scrotum du malheureux quadragénaire qui a été ouvert par un objet tranchant. Emasculé à vif, Jimmy Prout a vu les pervers sans doute pris d'une crise de folie mystique lui ôter les testicules et le forcer à ingérer une partie de son propre organe génital. Dans une autre séance de sévices, ce sont les dents du quadragénaire qui ont été retirées par les sadiques qui ont utilisé un marteau et un burin pour les déloger de sa mâchoire. Le malheureux était également forcé de s'accoupler avec des animaux.

Les sévices qui marqueront le corps de Jimmy Prout seront d'ailleurs captés par des caméras de vidéosurveillance installées dans la résidence de Zahid Zaman et montrant la victime transportée dans la rue par ses bourreaux, souffrant et montrant sa bouche édentée.

Jimmy Prout mourra de ces mauvais traitements avant d'être jeté dans une décharge où son corps sera retrouvé en février 2016, décomposé et en partie dévoré par des animaux.

Mandy Carter a fait part de son désarroi ne comprenant pas pourquoi son compagnon ne s'est pas enfui. Il est toujours resté sous l'emprise du groupe. Interrogée sur son sentiment envers Zahid Zaman, qui a été condamné à 33 ans de prison, ainsi que des trois autres bourreaux Mandy Carter n'a pas fait mystère de sa haine à leur égard: "Ils doivent mourir en prison".