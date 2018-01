Embrun: un enfant de 5 ans tué dans un accident de la route, 4 blessés

Les causes de ce dramatique accident ne sont pas encore connues. Un enfant de 5 ans est mort lundi 1er dans un violent accident de la route sur la nationale 94 à hauteur d'Embrun dans les Hautes-Alpes. Quatre autres personnes ont été blessées très grièvement dans ce choc frontal.

Une fois arrivés sur place, les secours ont dû procéder à la désincarcération de deux adultes de 40 ans bloqués dans leur véhicule accidenté rapporte Le Dauphiné Libéré. Grièvement blessés, ils ont été évacués en urgence absolue. Le père a été dirigé par hélicoptère vers l'hôpital de Grenoble tandis que son épouse a été envoyée par ambulance à celui de Gap. Les pompiers n'ont rien pu faire pour sauver le petit garçon de cinq ans qui était mort à leur arrivée. La petite famille rentrait de vacances.

Dans la deuxième voiture, un couple de sexagénaires, grièvement blessés, a lui aussi été conduit vers les urgences de Gap, et la petite fille de 5 ans qui les accompagnait est, elle, en état de choc mais son état physique n'inspire pas d'inquiétudes. Un hélicoptère a également transporté la sexagénaire au vue de la gravité de ses blessures.

Les opérations de sauvetage, qui ont duré plus de deux heures, ont mobilisé plus d'une quarantaine de sapeurs-pompiers et des membres des forces de l'ordre. Ces dernières ont du couper la circulation sur la RN 94 une partie de l'après-midi. Une enquête a été ouverte par les gendarmes pour tenter de comprendre les circonstances de ce dramatique accident.