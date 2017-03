Angleterre: un petit garçon de 4 ans sauve sa maman grâce à son iPhone (VIDEO)

Comme quoi, on peut n'avoir que quatre ans et savoir comment agir en cas d'urgence. Un petit garçon originaire du quartier de Kenley, au sud de Londres en Angleterre, a sauvé la vie de sa mère qui venait de s'évanouir en parvenant à prévenir les secours. Ce dernier, qui s'appelle Roman, a utilisé l'iPhone de sa maman. Mais ne connaissant pas le code de déverrouillage et ne sachant pas comment composer un numéro de téléphone, il a utilisé la 3D Touch et Siri pour parvenir à ses fins.

Roman était seul chez lui avec son frère jumeau et sa mère quand cette dernière a perdu connaissance dans l'entrée de la maison, et s'est effondrée au sol. Apeuré mais sans paniquer, le petit garçon a saisi la main de sa maman pour déverrouiller son téléphone à l'aide de son emprunte digitale et a demandé à Siri (l'assistant personnel placé sur tous les iPhone) d'appeler le 999, numéro d'urgence en Angleterre.

La police a partagé mercredi 22 le coup de téléphone entre Roman et l'opératrice qui a traité son appel. "Bonjour, je suis Roman" commence par dire le petit garçon. La dame de l'autre côté lui demande alors où est sa maman et s'il peut aller la chercher. "Impossible, elle est morte" lance-t-il avant de préciser "ses yeux sont fermés et elle ne respire pas". Après lui avoir demandé de "secouer" sa maman, l'opératrice envoie finalement les secours qui arrivent en 13 minutes et hospitalisent la jeune femme. Qui va depuis beaucoup mieux et qui est rentrée à la maison avec ses fils, fière d'eux et du sang-froid avec lequel ils ont agi.

(Ecouter ci-dessous l'appel d'urgence de Roman)