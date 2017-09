En plein duplex, un journaliste se fait interrompre par les pleurs de son bébé (vidéo)

La situation est cocasse. En duplex en direct à la télévision canadienne, le journaliste français Henry de Laguérie s'est fait interrompre par une invitée surprise. Dans la nuit de mercredi 20 à ce jeudi 21, au moment où il évoquait les arrestations qui ont eu lieu en Catalogne à la suite des manifestations contre le référendum, sa fille a commencé à pleurer et à crier de plus en plus fort. Si au départ, le journaliste a tenté de poursuivre son intervention, il n'a pas pu le faire très longtemps. Il s'est alors éclipsé pour aller la calmer.

"Comme elle s’est réveillée, puisqu’elle est arrivée au salon, ce n’était pas possible pour moi de continuer", a-t-il expliqué à L'Express. Et d'ajouter: "Il se trouve que je travaille de chez moi, comme la plupart des correspondants. Généralement, je travaille dans mon bureau fermé à clé, mais pour faire une interview sur Skype, c’était plus pratique au salon. J’ai oublié que ma fille pouvait se mettre à hurler en pleine nuit".

Moment cocasse : il était minuit à Barcelone et le journaliste @henrydelaguerie n'avait pas prévu le réveil de son enfant #RobertKelly pic.twitter.com/0YxjTvW6mC — Patrice Roy (@PatriceRoyTJ) 20 septembre 2017

Vue des milliers de fois sur les réseaux sociaux, la séquence a également fait rire le principal intéressé qui a réagi à son intervention avec humour. "Et voilà, une jeune manifestante a saboté mon direct à la télévision canadienne!", a écrit le jeune papa sur Twitter. De son côté, le présentateur a lui aussi commenté la situation, tentant de rassurer le jeune papa: "C’était charmant : la vie qui prend le dessus! J’ai une petite Vivi qui aurait fait ça aussi".

Cette histoire n'est pas sans rappeler celle qui avait eu lieu en mars dernier. Interrogé en direct sur la BBC sur la situation en Corée du Sud, le professeur Robert Kelly avait été interrompu par ses enfants. Son épouse Kim Jung-A, qui regardait l'interview dans le salon, s'était précipitée dans la pièce, s'était accroupie et avait fait sortir les enfants le plus vite possible avant de refermer la porte.

La situation avait tellement amusé les internautes que la vidéo avait été partagée en masse sur les réseaux sociaux.