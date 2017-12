En plein vol, elle exige une flûte de champagne et fait atterrir l'avion

Un bon gros caprice de star qui coûte cher. Samedi 9, une Suisse de 44 ans qui était en classe affaire à bord d'un Airbus A320 de la compagnie Swiss, qui devait relier Moscou à Zurich, a demandé à ce qu'on lui serve une flûte de champagne. Le personnel de bord n'a pas pu accéder à sa demande et s'est heurté au courroux de la quadragénaire, qui a commencé à se montrer très agressive avec tout le monde.

Selon le Washington Post, qui rapporte cette histoire peu commune, elle a même saisi un steward par le poignet. Choqué par la situation, l'équipage a alors décidé de faire atterrir l'avion en urgence à l'aéroport de Stuttgart pour que cette passagère soit débarquée.

A son arrivée sur le tarmac, la police est venue l'arrêter. Elle a bien tenté de retourner de force dans l'avion mais elle a été stoppée par les agents de force de l'ordre. Elle a écopé d'une amende 5.000 euros.

Son écart de conduite ne lui a pas seulement coûté beaucoup d'argent qu'à elle. La compagnie a perdu plusieurs dizaines de milliers d'euros à cause de cette escale improvisée.

A noter que l'équipage n'avait pas refusé de lui servir du champagne. Il n'y en avait tout simplement pas (ou plus) en stock. Par contre, la passagère en colère s'est vue refuser une double ration de vin pétillant. Et ça, ça ne lui a pas plu du tout. La suite, on la connaît.