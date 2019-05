Escalade de la Tour Eiffel: les images impressionnantes du grimpeur

Un homme a réussi lundi à escalader la Tour Eiffel depuis le deuxième étage presque jusqu'au sommet avant d'y rester accrocher pendant de longues heures. Il a finalement pu être "raisonné" par les secours mais les images impressionnantes de cet individu ont fait le tour de la toile.

On peut y voir l'homme, dont les motivations étaient encore floues au lendemain des faits, les pieds et calés sur les poutrelles et cramponné à l'aide de ses mains, parfois se déplaçant de quelques mètres alors qu'il se trouve juste sous le troisième étage, soit à quelque 270 mètres au-dessus du sol.

Paris #TourEiffel, les négociations avec l'homme sont toujours en cours... pic.twitter.com/s7uCHFkV8n — Bruno Guglielminetti (@Guglielminetti) 20 mai 2019

Des pompiers du Grimp (Groupe de recherche et d'intervention en milieu périlleux) sont parvenus à atteindre le grimpeur en descendant en rappel depuis le troisième étage de la tour de 324 mètres et ont négocié avec lui, appuyés par la brigade de recherche et intervention de la police (BRI), selon une source policière. Jusqu'à trois hommes se sont donc retrouvés sur les poutres d'acier de la tour.

FLASH INFO - #Paris - La #TourEiffel a annoncé qu’elle restera fermée jusqu’à la fin de la journée. pic.twitter.com/anWBiGEdUP — FLASH INFO Île-de-France (@flash_info_IDF) 20 mai 2019

Vers 21h30, l'homme a finalement accepté de les rejoindre. "Fort heureusement, ce type d’intrusion reste très rare", a souligné la société d'exploitation de la tour Eiffel (SETE) en saluant le "professionnalisme de ses collaborateurs et de tous les intervenants des forces publiques".

SUIVI - L'homme est toujours perché au dernier étage de la tour Eiffel, les pompiers négocient actuellement avec le forcené pour qu'il ne saute pas. pic.twitter.com/YQsTi43MFP — AlertesInfos (@AlertesInfos) 20 mai 2019

Au pied du monument, le spectacle a captivé les badauds et les centaines de touristes qui levaient le nez pour apercevoir l'individu, tandis que les "quelque 2.500 visiteurs" avaient été évacués "dans le calme et en toute sécurité", selon la SETE qui remboursera "automatiquement" les billets réservés pour lundi après-midi.

L'homme qui était suspendu depuis des heures sur la Tour Eiffel a été «maîtrisé» > https://t.co/bC7lTkghpo pic.twitter.com/qET5GQsFDN — Le Parisien (@le_Parisien) 20 mai 2019

Qu'il s'agisse d'accident, de tentatives ratées d'exploit ou de suicide, Plus de 350 personnes seraient mortes sur la Tour Eiffel depuis son ouverture en 1899. Selon les derniers éléments rapportés ce lundi, l'homme avait es tendances suicidaires. Si l'administration du monument se refuse à communiquer des chiffres, plusieurs dizaines de tentatives de suicide y auraient lieu chaque année. La quasi-totalité est évitée, le dernier mort remontant à 2012.