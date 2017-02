Esclavage sexuel: au bord des larmes, Ashton Kutcher raconte des scènes atroces dont il a été témoin (VIDEO)

"Je suis ici aujourd'hui pour défendre le droit au bonheur". L'acteur américain Ashton Kutcher était mercredi 15 devant le Congrès américain où il a prononcé un discours engagé contre l'esclavage sexuel et la pédophilie sur Internet. Un sujet auquel il est particulièrement sensible depuis qu'il est devenu papa d'une petite fille, il y a deux ans, prénommée Wyatt, et d'un petit garçon, Dimitri, fin 2016. Deux enfants qu'il a eus avec l'actrice Milas Kunis.

Avec sa fondation Thorn, qu'il a créé avec sa première femme, Demi Moore, Ashton Kutcher lutte contre le trafic et l'exploitation sexuelle des enfants. Depuis 2009, Thorn cherche des fonds pour fabriquer des logiciels contre la pédophilie et l'esclavage sexuel des mineurs à travers le monde. C'est dans le but de récolter des soutiens et de l'argent que l'acteur américain a témoigné pendant plus de quinze minutes mercredi devant le Congrès des Etats-Unis.

Grâce à sa fonction, pas par son métier d'acteur mais plutôt ce qu'il considère comme son travail au quotidien -celui de directeur de Thorn-, Ashton Kutcher a pu enquêter directement sur le terrain, avec le FBI. Et c'est ce qu'il a raconté mercredi, en évitant tant bien que mal de pleurer. "J'ai été dans des raids du FBI où j'ai vu des choses que personne ne devrait jamais voir. J'ai vu une vidéo d'une enfant, qui a le même âge que la mienne, étant violée par un Américain qui faisait du tourisme sexuel au Cambodge. Et cette petite était tellement conditionnée par cet environnement, qu'elle pensait que tout ça était un jeu".

Pour obtenir plus de subventions, le célèbre acteur a également invoqué les premiers résultats des logiciels que sa fondation a pu développer. En 2016, ils auraient permis d'arrêter 2.000 trafiquants sexuels à travers le monde, sauvant la vie de près de 6.000 victimes. Tout cela grâce à la réduction du temps d'enquête que les logiciels permettent. "Nous avons réduit la durée moyenne d'une enquête de 60%, et de trois ans, nous pensons que l'on peut passer à trois semaines… Mais pour cela, il faut des fonds".

Les célébrités comme Ashton Kutcher, qui s'engagent en faveur d'une grande cause et mettent leur popularité au service de celle-ci, sont nombreuses. Depuis plusieurs années, la chanteuse Beyoncé lutte contre les armes à feu (tout comme Jessica Alba ou encore Jennifer Aniston). Leonardo DiCaprio se bat lui pour l'environnement. On l'a notamment vu récemment lors de la COP21.

(Voir ci-dessous le discours en intégralité d'Ashton Kutcher au Congrès américain)