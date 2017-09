Espagne: cinq membres d'une même famille française tués dans une collision avec un camion

C'est un drame terrible, d'autant plus qu'il était "évitable" selon les autorités espagnoles, qui s'est joué sur une route du nord de l'Espagne ce mardi 5. Cinq membres d'une même famille dont trois mineurs sont morts dans un accident de la route. Ils sont entrés en collision frontale avec un camion.

Selon les premiers éléments dévoilés par les médias et asministrations espagnols, l'accident a eu lieu sur la N-I à hauteur de Pancorbo, dans un secteur montagneux où seules deux voies se croisent. Pour une raison inconnue, la voiture transportant les Français, une Peugeot 607, circulait en sens inverse.

Le choc frontal avec le poids lourd n'a donc laissé aucun chance à la mère de famille, la grand-mère, et les trois enfants, âgés de 4, 7 et 9 ans. D'autant plus que la famille circulait à six dans ce véhicule conçu pour cinq personnes et sans ceinture de sécurité selon Gregorio Serrano, directeur général des transports auprès du ministère de l'Intérieur qui évoque sur Twitter une "tragédie évitable". Après avoir été percutée, la voiture aurait été écrasée contre la paroi rocheuse.

En el lugar del accidente:conductor dormido,6 ocupantes en vehículo de 5 plazas y fallecidos sin cinturón de seguridad.Una tragedia evitable pic.twitter.com/MLoSehJvY7 — Gregorio Serrano (@Gserrano_DGT) 5 septembre 2017

Le conducteur de la voiture, un homme âgé de 35 ans qui serait le père de famille selon Antenna 3, s'en est sorti avec des blessures légères, de même que le chauffeur du camion, âgé de 55 ans. Celui-ci a été pris en charge en état de choc mais aurait tout de même déclaré avoir vu le véhicule arriver et avoir tenté de l'avertir par des appels de phares et des coups de klaxon. La zone en question, surnommée la gorge de Pancorbo, serait particulièrement accidentogène.