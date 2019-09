Espagne: une chanteuse tuée par un feu d'artifice en plein concert

Le groupe espagnol Super Hollywood Orchestra et ses fans sont en deuil. Un tragique accident a coûté la vie à la chanteuse Joana Sainz Garcia, âgée 30 ans, lors d'un concert dimanche à Las Berlanas, une ville située dans le nord-ouest de Madrid. Le drame a été provoqué par un feu d'artifice.

L'accident s'est déroulé en pleine performance du groupe devant près d'un millier de personnes qui ont été particulièrement choquées. La jeune femme a été touchée de plein fouet par l'explosion incontrôlée d'un engin pyrotechnique. Un médecin et un infirmier se sont précipités pour lui porter assistance en attendant l'arrivée des secours. Arrivés rapidement sur place ces derniers ont transféré en urgence Joana Sainz Garcia à l'hôpital où elle a malheureusement succombé à ses blessures vers 2h du matin.

Murió #JoanaSainzGarcia, fue una cantante y bailarina española miembro del grupo #SuperHollywoodOrchestra, era la primera pila bailarina y coreógrafa del grupo, falleció a la edad de 30 años, cuando le exploto juegos pirotécnicos en su estómago durante un concierto. pic.twitter.com/jfDfXrawZh — Celebridades Fallecidas (@CelebrityDead2) September 2, 2019

"Le Super Hollywood Orquesta est un groupe pop espagnol originaire de Cabezon de la Sal, au nord du pays. Il est composé de cinq chanteurs et de deux danseuses. Sur sa page Facebook, le collectif a partagé de nombreuses vidéos de ses reprises sur scène, agrémentées de chorégraphies joyeuses", explique Le Figaro.

"La direction de la société Prones 1SL, agence représentant le Super Hollywood Orchestra et l’ensemble de notre personnel, musiciens, monteurs et artistes en général, exprimons nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis pour le décès de notre collègue Joana", a écrit le promoteur dans un communiqué. Et de conclure: "Ce sera très difficile pour nous de surmonter son absence. Nous ne t’oublierons pas".