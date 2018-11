Essonne: égorgé en pleine rue pour une histoire d'argent

Des questions demeuraient quant au mobile et au déroulement exact des faits ce mardi 20, après qu'un homme de 42 ans a eu la gorge tranchée en plein jour et en pleine rue à Corbeil-Essonnes, vendredi 16. Par miracle, son pronostic vital n'est désormais plus engagé, mais il était toujours dans le coma lundi 19. Ce qui complique l'enquête, même si un suspect a été interpellé.

Ce serait une histoire d'argent qui aurait provoqué un tel déchaînement de violence. Mais ce pourrait également être l'auteur des fait qui a transporté la victime aux urgences avec une rapidité décisive.

Selon les premiers éléments dévoilés, les deux quadragénaires se seraient retrouvés ce jour-là vers 13h pour discuter d'une créance en cours. Mais l'un d'eux serait venu accompagné d'un complice, armé d'intentions plus hostiles et d'un couteau. Une bagarre a éclaté et la victime a été "profondément entaillée sur toute la largeur du cou", rapporte Le Parisien.

Le déroulement précis des évènements qui ont suivi restait à établir ce mardi. Le blessé a été déposé en voiture devant un hôpital. Il a donc pu être rapidement pris en charge et opéré. Ses jours ne seraient plus en danger.

Une enquête a été ouverte et les témoignages recueillis ont permis d'identifier un suspect. Celui-ci a été interpellé dans la foulée et placé en garde à vue pour tentative de meurtre, des faits passibles de 30 ans de prison. L'arme du crime a été retrouvée sur place par la police judiciaire de Versailles.