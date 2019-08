Essonne: elle découvre un pansement dans son cheeseburger

Gaëlle, une cliente du MacDonald's de Saint-Germain-lès-Corbeil, a eu une très mauvaise surprise dimanche 4 en tout début de matinée.

Ce jour-là, la mère de famille de 39 ans s'est rendue dans ce restaurant pour aller acheter des burgers selon Le Parisien.

"On ne va pas souvent chez McDo. Peut-être une fois tous les deux ou trois mois. Là, mes parents et mon copain ont eu des envies de cheeseburger. Nous sommes donc allés dans ce McDo qui est le plus proche de chez nous", a-t-elle expliqué au journal régional.

L'attente a été longue mais la cliente ne s'est pas inquiétée pour autant, "c'est habituel ici" a commenté la trentenaire.

Après avoir vérifié que sa commande était complète, six cheeseburgers, la jeune femme est rentrée chez elle. La dégustation des cinq premiers burgers s'est déroulée sans encombre, mais le sixième a posé problème.

Elle découvre un pansement avec son cheeseburger au McDonald’s de Saint-Germain-lès-Corbeil > https://t.co/8xJlrojPNg pic.twitter.com/FuSPFzli9c — Le Parisien (@le_Parisien) August 6, 2019

Gaëlle y a en effet découvert un pansement. "Il y a quelqu'un en cuisine qui est blessé et qui travaille sans gant. Je pensais vraiment qu'ils étaient plus sérieux sur les questions d'hygiène. Je veux qu'ils me remboursent mais, surtout, qu'ils fassent une note pour rappeler les règles", s'est indignée la mère de famille qui surveille son état de santé depuis.

Le burger coutant un peu plus de deux euros lui sera en effet remboursé par le restaurant. L'établissement lui a aussi indiqué qu'une enquête interne serait ouverte pour découvrir quel salarié aurait agi de la sorte.