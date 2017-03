Essonne: le chauffard qui a causé la mort d'un CRS en le fauchant s'est rendu à la police ce jeudi

La fin d'une cavale. Selon Europe 1, le chauffard qui a mortellement fauché un CRS pendant son jogging lundi 27 à Massy, dans l'Essonne, s'est rendu à la police ce jeudi 30. Selon une source policière, l'automobiliste recherché "s’est présenté vers midi à la Sûreté départementale de l’Essonne", laquelle avait été chargée de l'enquête.

Les enquêteurs n'étaient pas parvenus à localiser le suspect. Mais la récolte de plusieurs témoignages leur avait rapidement permis de retrouver le véhicule du chauffard, une petite citadine grise de location garée dans un box à Massy. Le commissariat de Palaiseau a été chargé de l'enquête pour déterminer les circonstances de ce drame.

Lundi 27 vers 19h un CRS en civil de 26 ans a été mortellement fauché par un automobiliste alors qu'il faisait son jogging à Massy dans l'Essonne. L'homme est mort sur le coup et a ensuite été traîné sur une distance de plus de 40 mètres avait rapporté une source policière. Après avoir percuté le piéton, le chauffard a immédiatement pris la fuite. La marque et la couleur de la voiture avaient été renseignées aux policiers par plusieurs témoins mais pas la plaque d'immatriculation du véhicule.

D'après Le Parisien, la victime s'appelait Jeremy et courrait en bord de Bièvre, entre Massy et Verrières-le-Buisson lorsqu'il a été mortellement fauché au passage piéton d'un carrefour.