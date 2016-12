Essonne: un pompier meurt dans un accident de la route, trois autres blessés dont un gravement

Les causes de l'accident mortel ne sont pas encore déterminées. Un sapeur-pompier âgé de 53 ans est mort samedi 24 au soir dans l'exercice de ses fonctions et trois autres ont été blessés dans l'accident de leur véhicule, seul en cause, alors qu'ils se rendaient sur une intervention dans l'Essonne.

"C'est un accident de la circulation. Le fourgon des pompiers est seul en cause, il s'est retourné pour une raison indéterminée", a indiqué une porte-parole de la préfecture de l'Essonne. Le drame s'est produit peu avant 20h30, dans le secteur de Milly-la-Forêt, dans la grande banlieue sud de Paris.

Outre le pompier décédé, l'un de ses collègues a été très gravement blessé, et deux autres sont en urgence relative, a indiqué cette même source. Ils ont été rapidement pris en charge par les secours.

Le président de la République, François Hollande, a exprimé sa "solidarité aux proches" des pompiers, samedi soir, dans un message sobre publié sur Twitter.

Le ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux, a également fait part dans un communiqué de "sa vive émotion". Il a également appelé "nos concitoyens à témoigner plus que jamais de leur solidarité aux services de secours qui exposent leur vie pour protéger celle des Français (…) Ils méritent à cet égard notre respect et notre profonde gratitude".

Le Service départemental d'incendie et de secours de l'Essonne a également exprimé ses condoléances à la famille du pompier, sur Twitter.

Vendredi 23, ce sont trois jeunes gendarmes qui ont perdu la vie lors d'un accident de la route à Berneuil-en-Bray, à 10 km au sud de Beauvais dans l'Oise. Deux des gendarmes ont été éjectés du véhivule et le troisième a dû être désincarcéré. Il est décédé des suites de ses blessures.