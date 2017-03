Essonne: vandalisme dans une déchetterie, une cinquantaine de camions-poubelles dégradés ou incendiés

Mauvaise surprise dans une déchetterie de Wissous dans l'Essonne. Près d'une cinquantaine de camions-poubelles ont été dégradés, certains incendiés, dans la nuit de dimanche 19 à ce lundi 20 selon France Bleu. D'après les premiers éléments divulgués, six malfaiteurs, gantés et cagoulés, se sont rendus sur place, ont ligoté le gardien avant de passer à l'acte. Ils ont ensuite pris la fuite. Au total, neuf camions ont intégralement brûlé, 38 autres ont été partiellement détruits par la propagation du feu ou par les violences des agresseurs.

Non blessé, le gardien a finalement réussi à donner l'alerte. D'après les premières constatations, le préjudice est estimé à plus d'un million d'euros selon des sources policières. Pour tenter d'éclaircir les circonstances de cet acte de vandalisme, la sûreté départementale de l'Essonne a été saisie de l'enquête. Pour le moment, on ignore les raisons de cette attaque.

Ce n'est pas la première fois que des camions-poubelles sont pris pour cible. En novembre dernier, à Rambouillet (Yvelines), un incendie s'était déclaré rue de la Giroderie, sur le parking de la société Europe service déchets. Au total, neuf camions bennes avaient été brûlés. Et d'après les premiers éléments de l'enquête, la piste de l'acte criminel était privilégiée: quatre foyers distincts avaient été constatés. De plus, d’autres engins, garés plus loin, avaient eu les vitres brisées mais n'avaient pas été touchés par le feu. Une enquête avait alors été ouverte et confiée au commissariat de Versailles et à la Sûreté départementale.