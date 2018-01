Etats-Unis: elle succombe à un cancer le jour de son mariage (photos)

"Jusqu'à ce que la mort vous sépare". D'ordinaire, quand cette phrase est prononcée lors d'une cérémonie de mariage, elle est annonciatrice de longues années de bonheur. Ils n'auront eu que quelques heures. Et pas des plus heureuses…

Le 22 décembre dernier, dans le Connecticut aux Etats-Unis, une jeune femme d'une trentaine d'années prénommée Heather a épousé son âme sœur David. Mais à peine 20 heures plus tard, elle le quittait, emportée par un cancer du sein très agressif contre lequel elle se battait depuis plus d'un an.

Heather Mosher, son nom d'épouse, a été inhumée samedi 30, le jour qu'il était initialement prévu pour le mariage par le couple. "Une coïncidence non voulue", a confié Dave sur la chaîne américaine ABC.

"Ça semblait si irréel. J'aurais dû échanger mes vœux avec elle ce jour-là. Au lieu de ça, j'ai dû me résoudre à lui dire adieu pour toujours", a-t-il aussi expliqué.

Christina, une des meilleures amies de Heather, qui était aussi sa demoiselle d'honneur, a publié des photos de la cérémonie sur son compte Instagram. On peut y apercevoir Heather, allongée sur son lit d'hôpital, portant une perruque et une robe de mariée. Une image la montre aussi lever les bras au ciel après que son mari lui a passé la bague au doigt.

"Elle était en train de mourir. Nous savions tous que nous étions là pour l'accompagner dans les derniers moments de sa vie", a déclaré Christina auprès d'ABC. Assurant que c'était ce que son amie voulait, sa dernière volonté. "Elle a tenu bon jusqu'au mariage. C'était l'homme de ses rêves", a-t-elle aussi ajouté.