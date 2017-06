Etats-Unis: un père de famille tue sa fille accidentellement en montrant les dangers d'une arme à feu à ses fils

C'est un terrible accident, comme il en existe beaucoup trop aux Etats-Unis, qui s'est déroulé samedi 10. A Hobart, dans l'Indiana, Eric Hummel, père de famille, a tué accidentellement sa petite fille de neuf ans, prénommée Olivia, en voulant donner une leçon à ses fils, selon l'histoire racontée par le Chicago Tribune.

Alors que la fillette n'était pas dans la pièce, il s'est saisi d'une arme à feu non chargée dans le but de montrer le danger que ça représente. Mais il a ensuite chargé son pistolet et a voulu faire une démonstration à ses garçons. Oubliant qu'il venait de mettre des balles dans le chargeur, il a appuyé sur la détente au moment où la petite Olivia se montrait dans l'entrebâillement de la porte. La balle s'est logée directement dans sa tête, ne la tuant pas sur le coup.

Les secours ont été évidemment prévenus immédiatement mais lorsqu'ils sont arrivés, le cœur de la fillette ne battait déjà plus. Elle a été admise en urgence à l'hôpital St-Mary, où son décès a finalement été prononcé à 17h25.

Eric Hummel, qui criait "elle est morte! Elle est putain de morte" quand les secours et la police sont arrivés chez lui, n'était pas sous l'emprise de stupéfiant ni de l'alcool quand le coup de feu est parti. Il a été interpellé puis placé en garde à vue le soir même. Lundi 12, le parquet de Lake County l'a mis en examen pour meurtre imprudent et négligence d'une personne à charge de moins de 14 ans ayant entraîné la mort. Les autorités ont signalé qu'il serait très probablement la seule personne incriminée dans cette affaire.