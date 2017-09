Etats-Unis: sept requins découverts dans une piscine au sous-sol d'une maison (vidéo)

Ils ne s'attendaient probablement pas à une telle découverte. Appelés le 23 août dernier dans une maison de Lagrangeville (au nord de New York) dans le cadre d'une enquête sur un recel d'animaux sauvages, des policiers se sont retrouvés face à sept requins gris, lesquels se trouvaient dans une piscine située au sous-sol de la propriété.

Les prédateurs, qui nageaient difficilement dans un bassin de quatre mètres de diamètre, ont finalement été attrapés et transportés à l’aquarium de Long Island, selon une information rapportée par Le Parisien. Sur place, ils ont été placés en quarantaine en raison de leur état de santé, jugé préoccupant. D'après un porte-parole de l'établissement cité par le Huffington Post, tous mesurent entre 40 et 120 centimètres de long et sont âgés d'un à trois ans.

We are caring for the sharks that were seized from a NY home. They are being taken care of and will be quarantined until perfectly healthy. pic.twitter.com/IdHW9mkvpH

— Long Island Aquarium (@LIaquarium) 7 septembre 2017