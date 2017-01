Etats-Unis: séquestré par sa mère pendant 2 ans, un enfant retrouvé dans un état d'extrême maigreur

Il a vécu un véritable cauchemar. De ses 10 à 12 ans, un jeune Américain, originaire de l'Utah (Etats-Unis) a été privé de la lumière du jour. Pour une raison encore indéterminée, sa mère l'a forcé à vivre pendant deux ans dans la salle de bain de la maison familiale, dans le noir. Selon les informations de CBS News, elle avait condamné les interrupteurs avec du ruban adhésif et recouvert les ampoules avec du linge.

"Ce serait ma définition d'une salle de torture", a déclaré le shérif du comté lors d'une conférence de presse. Et d'ajouter: "il y a avait des matières fécales et de l'urine au sol, des boîtes de haricots ouvertes dans lesquelles il mangeait directement à la cuillère. Il y avait également une caméra reliée en wifi". Pour communiquer avec lui, un baby-phone était également installé dans la pièce.

Ce sont les deux autres enfants de la mère de famille qui ont prévenu la police. Et lorsque les policiers sont intervenus pour le secourir, l'enfant, sous-alimenté, ne pesait plus que 13 kilos. Il était incapable de se tenir debout par lui-même. Rapidement transporté à l'hôpital, il est désormais hors de danger. Quant aux deux autres, ils sont maintenant entre les mains de la protection de la jeunesse. Les enquêteurs tentent de savoir s'ils ont, eux aussi, subi les mêmes sévices que leur frère.

Incarcérée et mise en examen pour maltraitance aggravée, la mère de famille, âgée de 36 ans, sera présentée devant un juge la semaine prochaine. Depuis, elle a affirmé que c'est son fils qui voulait dormir dans la salle de bain et qu'elle l'enfermait à clé lorsqu'elle quittait le domicile pour sa sécurité. En parallèle, elle a également expliqué qu'elle avait essayé de lui faire prendre du poids en lui donnant des mélanges protéinés. Sa caution a été fixée à 20.000 dollars, soit plus de 18.500 euros.