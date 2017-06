Eure-et-Loir: deux corps retrouvés sur une voie TGV Paris-Nantes, le trafic très perturbé

Proche du chaos. Le trafic des TGV était fortement perturbé ce lundi 12 au matin, en pleine heure de pointe, à la Gare Montparnasse, qui dessert le Centre-Val de Loir, l'ouest et du sud-ouest de la France. "Un double accident de personne" a interrompu le trafic de 6h à 9h30.

Selon une information de BFMTV, deux corps –un homme et une femme- ont été retrouvés sur une voie TGV reliant Paris à Nantes. Les premières constatations des secours indiquent qu'ils ont été fauchés. Une des deux victimes a été coupée en deux. L'autre a été violemment percutée. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce drame.

Rien ne permet pour l'instant de dire s'il s'agit d'un accident ou d'un suicide. Mais les gendarmes ont signalé avoir découvert un véhicule garé à proximité. Reste à savoir s'il appartenait à une des deux victimes. Des vérifications sont en cours à ce sujet.

Le drame s'est joué avant 6h du matin à hauteur de Beauvilliers en Eure-et-Loir, à environ 80 kilomètres, commune de 330 habitants qui se situe entre Saint-Léger-des-Aubées et Rouvray-Saint-Florentin.

Le trafic s'en est retrouvé fortement perturbé. Des TGV ont dû prendre des voies classiques pour continuer à avancer et laisser travailler les secours et les enquêteurs. Mais ces itinéraires bis ont entraîné une heure et demie de retard en moyenne dans les deux sens.

La SNCF espérait un retour à la normal entre "10h30 et 11h" du matin.