EuroMillions : il décroche le jackpot et décide de travailler gratuitement pour ses clients

Que feriez-vous de 125 millions d'euros si vous gagniez à l'EuroMillions ? Steve Thompson, lui, a décidé d'en faire profiter son entourage, à commencer par ses clients.

C’est une de ces histoires dont les Britanniques raffolent et qui laisse rêveur à quelques jours de Noël... Steve Thompson, entrepreneur du bâtiment, a remporté le jackpot de 125 millions à l’EuroMillions en novembre dernier. Et il a décidé d’entre faire profiter son entourage. Pour commencer, cet entrepreneur du bâtiment de 42 ans a décidé de terminer tous les chantiers engagés pour ses clients gratuitement. Ainsi, dit-il au quotidien britannique le Daily Mail, ils pourront « acheter des cadeaux de Noël ». Et ce n’est pas tout : Steve devrait aussi verser 4,7 millions d’euros à son associé et ami.

Et si son épouse a déjà quitté son emploi, lui a choisi de ne pas arrêter de travailler immédiatement après avoir décroché le gros lot, afin de prendre le temps de « réaliser ce qu’il se passe ». Car sa victoire l’a pour le moins remué : alors qu’il attendait un collègue dans son van trois jours après le tirage, il jette un œil sur son ticket et réalise qu'il est gagnant. Steve raconte avoir alors commencé à trembler très fort et craint de faire un malaise cardiaque.

Désormais, l’objectif de l’heureux et généreux gagnant de la loterie européenne est d’acheter une plus grande maison pour loger sa femme et leurs trois enfants. Car pour l’heure, la famille vit, dit-il, un peu à l’étroit : « Nous nous sommes toujours débrouillés et nous en sommes sortis. Nous avons lutté au cours des cinq ou six dernières années. Nous sommes cinq à vivre dans une boîte à chaussures, dans une maison de trois chambres avec terrasse ». Le couple qui assure que cette nouvelle vie ne les fera pas « changer » pour autant compte aussi soutenir sa petite commune de Sisley, dans le Sussex de l’Ouest.

Steve Thompson est le sixième grand gagnant britannique de l’EuroMillions depuis le début de l’année. Le mois dernier, un autre veinard a lui empoché le plus gros lot jamais remporté en Grande-Bretagne : 170 millions de livres sterling, soit environ 200 millions d’euros. Vous avez tenté votre chance ? Découvrez si vous avez gagné en consultant nos archives des tirages de l'EuroMillions !