Expéditions punitives et tentatives de meurtre: le procès des néo-nazis du Clan des loups blancs débute

Ce lundi débute le procès de 18 membres du Clan des loups blancs, groupuscule nazi qui a œuvré en Picardie entre 2012 et 2014. Outre les violences et dégradations commises contre des personnes d'origine étrangère, plusieurs sont mis en cause pour tentatives de meurtre ou complicité dans des règlements de comptes contre des groupes rivaux ou anciens membres.