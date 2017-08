Explosifs et munitions: un arsenal découvert dans le jardin d'une maison de retraite du Val-de-Marne

Une quinzaine de pains d'explosifs, un coffre de 50 kilos rempli de cartouches de 9mm Parabellum et une caisse renfermant près de 150 munitions de marque "Mauser" ont été découverts mercredi 30. Ce sont des ouvriers qui effectuaient des travaux de terrassement dans le jardin de la maison de retraite de Santeny, dans le Val-de-Marne qui sont tombés sur cet arsenal, a rapporté Le Parisien.

Il était aux alentours de 9h30 lorsque les hommes du chantier de la rue de la Libération ont fait la découverte. Immédiatement alertée par les ouvriers, la maison de retraite a contacté les autorités pour venir constater les faits et prendre les décisions adéquates.

Une fois sur place, une équipe du laboratoire central a récupéré la totalité des munitions. Pour des mesures de sécurité, tous les pensionnaires de la maison de retraite (environ 90 personnes) ont été placés en confinement pour éviter toute possibilité d'accident.

Une enquête a été ouverte et ce sont les agents du commissariat de police de Boissy-Saint-Léger, dans le Val-de-Marne, qui sont chargés des investigations. Selon les premiers éléments de l'enquête, aucune piste n'est privilégiée mais aucune n'est écartée pour autant. Les recherches devront déterminer comment cet arsenal s'est retrouvé dans le jardin d'une maison de retraite et surtout, dans quel but.

Cette histoire rappelle la saisie impressionnante qui avait été réalisée par les policiers rennais le 26 juillet dernier. Au total, 76 fusils, 24 armes de poing, 11 sabres et cannes-épées et des munitions avaient été découverts dans le domicile d'un quinquagénaire.