Explosion au siège du FMI à Paris: un "attentat", annonce François Hollande

C'est le chef de cabinet du FMI qui était visé. Un colis, ou une lettre, piégé a blessé une assistante de l'antenne parisienne du Fonds monétaire international en explosant, ce jeudi midi. Contrairement à ce qu'indiquaient les premiers informations disponibles, elle n'aurait été que légèrement touchée. Le pli était adressé à son responsable, selon BFMTV. Le bâtiment a été évacué. "Nous sommes en face d'un attentat, il n'y a pas d'autre mot face à un colis piégé", a déclaré très vite le président de la République François Hollande.

Il était aux alentours de midi, selon les premières informations disponibles, lorsque la déflagration a retenti. La bombe était placée dans une enveloppe ou un petit colis et programmée pour se déclencher à l'ouverture. L'assistante du chef de cabinet qui l'a décachetée a été "brûlée" aux mains et au visage et a été prise en charge par les pompiers dans les minutes qui ont suivi le drame.

Immédiatement, de nombreux policiers ont été dépêchés sur place et ont bouclé l'avenue d'Iéna (XVIe arrondissement de Paris) qui abrite le siège parisien du FMI, ainsi que l'antenne française de la Banque mondiale. Quelques 150 personnes présentes dans les locaux ce jeudi matin ont été évacuées dans la foulée. Des hommes du laboratoire scientifique de la préfecture de police de Paris ont également été déployés pour commencer à recueillir des éléments utiles à l'enquête.

L'explosion n'aurait toutefois été que d'une intensité limitée et la structure du bâtiment n'aurait pas été fragilisée. Ainsi, si l'attaque n'a pas été revendiquée à ce stade, du moins les autorités n'ont pas encore communiqué en ce sens, ces éléments laissent entendre qu'il s'agissait bien de viser directement le chef de cabinet et non le bâtiment dans son ensemble.