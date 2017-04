Explosion dans le métro de Saint-Pétersbourg: au moins 10 morts

Le bilan est encore provisoire. Au moins 10 personnes ont été tuées ce lundi 3 après une explosion dans le métro de Saint-Pétersbourg en Russie. "L'explosion a eu lieu dans l'un des wagons. Il y a des victimes", a indiqué à l'agence publique Ria Novosti une source au sein des forces de l'ordre. D'autres sources font état d'une autre explosion mais cette information n'a pas encore été confirmée.

Pour le moment, les causes de ce drame ne sont pas encore connues. Seule certitude: l'explosion s'est produite aux environs de 13h30 (heure française) à hauteur des stations Sennaïa plochtchad et Tekhnologichesky Institut selon les agences de presse russes. Au total, trois stations de métro ont été fermées au public d'après le service de presse du métro cité par l’agence Interfax. Sur les réseaux sociaux, les images diffusées montrent de nombreux blessés, certains allongés sur un quai. Le site Life News a notamment posté une photo de la porte éventrée d'un des wagons du métro.

Terror on the metro in St. Petersburg in Russia. Number of casualties still unclear. pic.twitter.com/z7zoomxtcO — Adow (@adowinfo) 3 avril 2017

Rapidement, Vladimir Poutine a pris la parole confirmant qu'il y avait eu des morts et des blessés et exprimant au passage ses condoléances aux familles des victimes. D'après le président russe, "les pouvoirs fédéraux et locaux vont faite tout leu possible pour assurer leur soutien aux blessés". Il a également expliqué que toutes les hypothèses, y compris la piste terroriste, étaient examinées. De son côté, le sénateur Viktor Ozerov, chef du comité de la défense et sécurité du Conseil de Fédération a déclaré dans un communiqué que l'explosion comportait, selon lui, "tous les signes d'un acte terroriste".

