Fanny (SS10) accuse Nehuda et Ricardo de violences sur leur bébé: il s'agit d'un faux compte Twitter

Encore une fois, des stars de téléréalité se retrouvent dans la rubrique des faits divers. Cette fois-ci, ce sont Ricardo Pinto et Nehuda (Lea Jerome de son vrai nom) qui sont dans la tourmente depuis que leur petite fille de quatre mois a été hospitalisée avec des fractures et des ecchymoses au niveau visage. Ils ont été placés en garde à vue suite à ces soupçons de violences, avant d'être relâchés le lendemain. Mais dans l'attente d'informations complémentaires, la justice a décidé de leur retirer provisoirement le nourrisson: ils n'en n'auront donc plus la garde dès lors qu'il sortira de l'hôpital.

Suite à quoi, de nombreuses personnes ont réagi à cette information, et notamment une ancienne candidate de Secret Story, Fanny Rodrigues. Elle-même jeune maman, elle les a accusés de mentir en publiant une photo de Nehuda avec son bébé, dans un jacuzzi, où l'on aperçoit une tache sur l'épaule de la petite fille. "Les coups, ça date pas d'hier. (…) Assumez vos actes", a-t-elle écrit sur Twitter.

Mais rapidement, la jeune maman a rétabli la vérité, expliquant à ses fans qu'il s'agissait d'un faux compte Twitter et qu'il ne fallait donc pas s'y fier. "Depuis que je suis sortie de Secret Story en France, je sais que quelqu'un se fait passer pour ma personne sur Twitter! Mais je me suis dis: +laisse la vivre dans son compte de fée!+", a-t-elle écrit sur Facebook.

Et d'ajouter: "Mais la c'est devenue très grave. Je vous demande s'il vous plaît, de signaler ce compte FAKE! Ce n'est pas mon compte et sachez que je n'ai JAMAIS EU DE TWITTER!".