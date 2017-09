Fatberg: il faudra 3 semaines pour enlever l'amas de graisse qui bouche les égouts de Londres (vidéo)

Un amas de graisse, de lingettes hygiéniques et de couches-culottes a été découvert dans les égouts de Londres, a-t-on appris mardi 12. Long de 250 mètres, il est situé sous Whitechapel, dans l'est de la ville. Il bouche les conduits de la ville et une équipe va devoir travailler à sa destruction durant trois semaines.

"C'est comme essayer de briser du béton", a expliqué l'entreprise Thames Water, qui s'occupe du réseau d'eau, tout en précisant que ce "fatberg" aurait pu être évité si les londoniens avaient agis de façon citoyenne. C'est en effet des produits du quotidien, qui normalement doivent être jetés à la poubelle, qui se retrouvent dans ce "monstre" de graisse.

Pas moins de huit personnes vont donc, trois semaines durant, s'affairer à résorber l'amas de 130 tonnes. Cela équivaut au poids de onze bus impériaux a souligné Matt Rimmer, le chef des réseaux déchets de Thames Water, par voie de communiqué.

A l'aide de jets à haute pression, l'équipe d'intervention devra détruire cette masse graisseuse. Celle-ci sera ensuite dirigée vers un centre de recyclage où l'eau sera retraitée et les huiles et graisses serviront à fabriquer du biodiesel et des savons.

Ce n'est pas la première fois que les égouts de la ville de Londres sont bouchés par un amas de graisse. En 2013 déjà la ville avait été confrontée à ce problème. Mais ce précédent "fatberg" n'avait ne pesait "que" quinze tonnes et n'avait nécessité que dix jours de travail. L' amas de graisse sous Whitechapel est le plus important jamais vu dans la capitale.