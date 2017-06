Fête de la musique: déjà 3 morts à Paris, Marseille et Epinal

La Fête de la musique s'est déroulée mercredi 21 en France. Sous le soleil, beaucoup on profité des stands proposés par les bars, restaurants ou associations dans chaque villes. Malheureusement, la fête ne s'est pas bien terminée pour tout le monde et dans l'Hexagone, trois hommes sont morts lors de l'événement.

A Paris, un homme de 35 ans a sauté du Pont Neuf, en plein centre de la capitale près de l'île de la Cité. Selon les autorités, le trentenaire aurait sauté "volontairement" vers 23h mercredi 21. Il a été repêché par la brigade fluviale mais celle-ci n'a rien pu faire: il était en "arrêt cardiaque respiratoire".

Une autre mort par noyade est survenue à Epinal, dans les Vosges, a rapporté L'Est Républicain. Un jeune homme d'environ vingt ans est décédé alors qu'il tentait de se baigner dans la Moselle en marge d'un concert. Il avait coulé alors qu'il nageait à trois mètres du bord, les secours ont retrouvé son corps après deux heures de recherches.

Enfin à Marseille, La Provence indique qu'un homme a été poignardé à mort dans le quartier de la Plaine, non loin du vieux port. La victime était âgée de 35 ans et s'est faite agressée par un groupe de personnes. Touché à l'abdomen, il a succombé à ses blessures et les malfaiteurs ont pris la fuite.

Pas moins de 48.000 policiers et gendarmes ont été mobilisés mercredi 21 en plus des militaires déjà engagés dans l'opération Sentinelle. Les forces de l'ordre ont d'ailleurs eu beaucoup à faire durant cette fête. Rien qu'à Paris, la préfecture a indiqué que des véhicules avaient été brûlés et que 142 personnes avaient été arrêtées, 116 d'entre elles ont d'ailleurs été placées en garde à vue.