Fontenay-sous-Bois: il viole une femme de 54 ans et la passe à l'eau de Javel

En mai, il sort de prison après une peine de détention ferme pour braquage. Deux mois plus tard, il défraie l'actualité criminelle dans deux autres catégories: celle du viol et de la torture. Un homme de 37 ans va être déféré ce vendredi 20 au tribunal de Créteil, comme le rapporte Le Parisien, pour avoir commis le 18 juin dernier un viol sur une quinquagénaire dans le Val-de-Marne. Il a été arrêté mercredi 18.

Le 18 mai, le trentenaire retrouve la liberté après huit ans derrière les barreaux pour une série de braquage dans l'Essonne. Issu d'une famille "très connue" de Fontenay-sous-Bois, l'homme est soumis à des mesures judiciaires qu'il ne respectera jamais, sans être inquiété.

Un mois après sa sortie de prison, il cambriole un appartement. L'occupante des lieux, une femme de 54 ans, est présente et elle surprend le voleur. L'affaire prend alors un tournant criminel: le trentenaire se précipite sur la femme et la viole. Après avoir commis sur elle les outrages sexuels, il force sa malheureuse victime à s'asperger d'eau de Javel dans le but de brouiller les traces ADN.

Le 19 juin, il est pris en chasse avec son frère, à bord d'une voiture, après un contrôle de police. Des coups de feu sont échangés. Arrêté et placé en garde à vue, il sera finalement relâché. C'est en effet son frère, au volant du véhicule, qui est recherché pour conduite sans permis (ce qui ne l'empêchait pas d'être au volant d'une BMW X6) et mise en danger de la vie d'autrui.

Après plusieurs semaines d'enquête sur le viol, les traces ADN qui n'ont pas été effacées par la javel parlent. Un mandat d'arrêt est lancé et l'homme est finalement arrêté ce mercredi à 13h par les hommes de la Brigade anti-criminalité. C'est à l'issue d'une course-poursuite à pied que l'individu a été appréhendé sur la dalle des Larris à Fontenay-sous-Bois, des proches du malfaiteur ayant crié pour l'alerter à l'approche des forces de l'ordre qui ont été repérées.