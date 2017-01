Fontenay-sous-Bois: une mère et ses deux enfants chutent mortellement du treizième étage en fuyant un incendie

La soirée de la Saint-Sylvestre s’est terminée tragiquement pour cette famille de Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne). Pour échapper aux flammes de l’incendie qui ravageait leur appartement, une femme et ses deux enfants ont chuté du treizième étage de l'immeuble, et ont trouvé la mort.

Il n’était pas tout à fait 18 heures ce samedi 31 décembre quand les pompiers de Paris ont été appelés pour un incendie s’étant déclenché au treizième étage d’une tour d’habitation (qui en compte dix-huit). D’après les témoins, la femme aurait tenté, en passant par la fenêtre, de descendre sur le balcon situé à l’étage inférieur, mais elle chutera finalement et s’écrasera mortellement au pied de l’immeuble. D’autres témoins affirment avoir entendu des cris, mais ne se sont pas alertés immédiatement en cette dernière nuit de l’année pensant à une fête.

Il n’y a pas de témoignages pour décrire la chute des enfants, mais, selon toute vraisemblance, la situation a été similaire à celle de la mère: voulant échapper au brasier, ils n’ont trouvé que la fenêtre pour seul échappatoire. Ils avaient trois et six ans.

Un enfant parviendra malgré tout à survivre. Agé de huit ans, il n’a pas sauté et c’est les pompiers qui parviendront à l’extraire des flammes. Il a été hospitalisé en "urgence absolue" et son état est qualifié de "grave".

Un homme a également été pris en charge par les pompiers. Ces derniers le décrivent comme "choqué" précisant qu’"il s’agit a priori d’une même famille" sans plus de précisions.

Les causes de l’incendie sont pour l’instant inconnues. Il a fallu une heure pour venir à bout des flammes et une soixantaine de résidents de la tour ont dû être évacués et pris en charge, avant de pouvoir réintégrer leurs logements plus tard dans la soirée.