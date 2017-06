Football - En hommage aux victimes de Londres et de Manchester, les spectateurs de France-Angleterre entonneront le "God Save The Queen"

Le 17 novembre 2017, émus et solidaires, les spectateurs britanniques qui assistaient à Wembley à la rencontre de football opposant l'Angleterre à la France avaient repris à l'unisson une vibrante Marseillaise en hommage aux victimes des attentats du 13 novembre de Paris et Seine-Denis. Un moment de communion solennel qui avait marqué les esprits, témoignant de la fraternité européenne face à la menace terroriste et à l'horreur des attentats.

Ce mardi 12, au soir, le public français du Stade de France sera invité à rendre la pareille aux Britanniques en chantant le God Save The Queen à la mémoire des personnes tués lors des attentats de Manchester et de Londres, avant le match opposant l'équipe de France à celle d'Angleterre. Les paroles de l'hymne britannique défileront sur les écrans géants, et sera interprétée par les musiciens et le chœur de la Garde républicaine.

Ce n'est pas tout. Un immense Union Jack, le drapeau britannique, sera déployé dans les tribunes de l'enceinte, avant que le morceau mythique et symbolique du groupe anglais Oasis Don’t Look Back in Anger ("Ne te retourne pas sur le passé avec colère") n’accompagne l’entrée des deux équipes sur la pelouse du Stade de France. Une chanson devenue l'hymne hommage des victimes de l'attentat de Manchester. Avant la minute de silence, les joueurs des deux équipes seront mêlés les uns aux autres en signe de fraternité.

"J’incite les spectateurs à entonner l’hymne national britannique, que tout le monde puisse l’accompagner. Ce pays le mérite avec ce qu’il s’est passé récemment. On sera aussi au soutien de cette nation", avait demandé le milieu de terrain français Blaise Matuidi.

Le président français Emmanuel Macron et la Première ministre britannique Theresa May assisteront au match.

Retrouvez ci-dessous les paroles du God Save The Queen:

God save our gracious Queen,Long live our noble Queen,God save the Queen!Send her victorious,Happy and glorious,Long to reign over us;God save the Queen!