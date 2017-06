Football - Ligue 1: le calendrier complet, les chocs et les derby

La Ligue de football professionnel a dévoilé ce jeudi 15 le calendrier des matchs de ligue 1 de cette année. Les fans de chaque équipe peuvent donc d'ores et déjà réserver leurs après-midi et leurs soirées pour être sûrs de ne pas manquer les matchs de leur équipe, les chocs ou les derby de la saison.

La première journée du samedi 5 août verra se jouer les matchs suivants:

Montpellier - Caen

PSG - Amiens

St-Etienne - Nice

Metz - Guingamp

Lille - Nantes

Angers - Bordeaux

Lyon - Strasbourg

Troyes - Rennes

Marseille - Dijon

Monaco - Toulouse

Pour ce qui est des chocs entre les grands favoris, le champion en titre Monaco accueillera son dauphin le PSG lors de la 14ème journée dimanche 26 novembre et se rendra au Parc des Princes lors de la 33ème, le dimanche 15 avril. On peu également noter sur le calendrier les confrontations suivantes:

4e journée : AS Monaco – Olympique de Marseille (dimanche 27 août)

6e journée : Paris Saint-Germain – Olympique Lyonnais (dimanche 17 septembre)

10e journée : Olympique de Marseille – Paris Saint-Germain (dimanche 22 octobre)

12e journée : AS Saint-Etienne – Olympique Lyonnais (dimanche 5 novembre)

18e journée : Olympique Lyonnais – Olympique de Marseille (dimanche 17 décembre)

22e journée : Olympique Lyonnais – Paris Saint-Germain (dimanche 21 janvier)

23e journée : Olympique de Marseille – AS Monaco (dimanche 28 janvier)

24e journée : AS Monaco – Olympique Lyonnais (dimanche 4 février)

27e journée : Olympique Lyonnais - Saint-Etienne (vendredi 23 février) et Paris Saint-Germain – Olympique de Marseille (dimanche 25 février)

30e journée : Olympique de Marseille – Olympique Lyonnais (dimanche 18 mars)

L'ensemble de ces rencontres seront diffusées par Canal+. " Lors de cette saison 2017/18, trois journées ont été programmées en semaine, les 15e, 19e - une des trois journées en multiplex avec les 37e et 38e - et 21e journées de Ligue 1 Conforama. A l’occasion de ces trois journées, trois matchs sont diffusés le mardi (deux à 19h et un à 21h) et les sept autres le mercredi (six à 19h et un à 21h)", précise la LFP.

Le calendrier complet est à consulter ici.