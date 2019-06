Fougères: un gendarme se donne la mort avec son arme de service

L'hécatombe se poursuit chez les forces de l'ordre. Alors que le nombre de policiers et de gendarmes suicidés atteint de taux record depuis janvier 2019, une victime supplémentaire est à déplorer. Un gendarme de Fougères en Ille-et-Vilaine a mis fin à ses jours à l’aide de son arme de service dans la soirée de dimanche.

Comme l'explique Ouest-France, qui révèle l'information, ce sont des proches qui ont découvert son corps sans vie dans son logement. "Le militaire travaillait à l’escadron départemental de sécurité routière au sein du peloton motorisé de Fougères, qui intervient sur l’A84 entre Rennes et le département de la Manche", précise le quotidien.

Selon le parquet, qui a ordonné une autopsie, l’acte "semble à ce stade lié à une situation privée". Une enquête a été ouverte par la section de recherches de la gendarmerie.

Selon des sources syndicales, il s’agirait du 7ème gendarme à mettre fin à ses jours depuis le début de l’année. Au moins 32 policiers nationaux et 6 policiers municipaux ont eux aussi commis se sont donnés la mort depuis le 1er janvier, laissant augurer une année catastrophique.

"Il n'y a pas d'explication à l'heure actuelle. L'administration ne fait pas grand-chose pour étudier le phénomène. On a déjà eu deux plans anti-suicide et on s'apprête quand même à vivre la pire année en la matière", expliquait en avril à France-Soir Thomas Toussaint, secrétaire national de l'Unsa. Et de poursuivre: "C'est multifactoriel et dû à la fois à un manque d'effectifs, de moyens, au suremploi… Ce sont des problématiques qui viennent ensuite s'insérer dans la sphère familiale" et ainsi s'ajouter à d'éventuels problèmes personnels.