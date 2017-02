Franck Ribéry offre son maillot du Bayern Munich à Théo, le jeune violé par un policier à Aulnay-sous-Bois

Théo, le jeune homme gravement blessé à Aulnay-sous-Bois le 2 février dernier, n'en finit pas de recevoir des soutiens depuis qu'il a été violé par un policier lors d'un contrôle d'identité qui a dégénéré. Cette fois, c'est la footballeur français Franck Ribéry qui est venu lui rendre visite samedi 18 au soir. Le milieu de terrain français en a profité pour lui offrir le maillot du club où il évolue, le Bayern Munich, signé par tous ses coéquipiers.

"Un grand merci à Franck Ribéry qui a rendu visite à Théo aujourd'hui et lui a offert notamment un maillot dédicacé par tous les joueurs du Bayern Munich", peut-on lire sur la page Facebook Justice pour THEO. Et d'ajouter: "Théo est un grand fan de Franck Ribéry et a été très ému de cette visite. Merci Franck Ribéry". Une belle rencontre qui a été immortalisée en photo où le jeune homme paraît radieux.

Ce n'est pas la première fois que le monde du sport se mobilise pour Théo. Mardi 7, la victime a reçu la visite symbolique de François Hollande dans sa chambre d'hôpital. Sur la photo, où il serre la main du président de la République, Théo portait un maillot de l'Inter de Milan. Le cliché a été largement partagé sur les réseaux sociaux. Notamment par des joueurs de foot professionnels comme Kurt Zouma (Chelsea) Michy Batshuayi (Chelsea), Benjamin Mendy (AS Monaco) ou encore Geoffrey Kondogbia, milieu de terrain de l'Inter Milan. C'est comme cela que les dirigeants du club lombard ont entendu parler de l'histoire de Théo.

D'après le quotidien sportif italien Corriere della Sera, le club souhaiterait l'inviter en Italie. Les Lombards lui ont proposé d'assister à un match de l'équipe première de l'Inter Milan dans le stade mythique de San Siro. Autre option, il pourrait assister s'il le souhaite à un entrainement avec les joueurs, qui en profiterait alors pour lui remettre un maillot officiel du club, a repéré France Info. Une proposition valable dès que Théo sera rétabli. Une façon pour les Nerazzurri de lui témoigner leur soutien.