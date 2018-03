Fraude: une femme touchait les allocations chômage en France... et en Suisse

Pendant près de deux ans, une femme qu'une quarantaine d'années a touché des allocations chômage en Suisse, mais également en France. Elle a été condamnée mardi 13 à six mois de prison avec sursis ainsi qu'à une amende de 1.000 euros par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse dans l'Ain.

Cette frontalière avait en effet perçu 49.000 euros de Pôle emploi et dans le même temps 59.000 euros de la part de la caisse de chômage helvète. Une pratique bien entendu frauduleuse. Pour se faire, la prévenue avait falsifié ses bulletins de salaire de son employeur, suisse, avant d'affirmer aux deux administrations ne pas toucher d'argent rapporte le Dauphiné Libéré qui révèle l'information.

Sans se démonter, la prévenue, déjà condamnée pour vol et abus de confiance, s'est "défendue avec un aplomb inouï", précise le quotidien. Elle a ainsi assuré ne pas se sentir coupable et aurait même expliqué que les administrations des deux pays "allaient se mettre d'accord" en sa faveur et en tenir compte dans leurs versements respectifs.

Son audacieux manège a pris fin lors d'un contrôle dans un institut de beauté de Bellegarde-sur-Valserine (Suisse), où elle exerçait en toute illégalité. Le tout en étant censée travailler en France, sans rien déclarer à Pôle emploi.

En plus de sa condamnation à de la prison avec sursis et son amende, elle a également été contrainte de rembourser l'intégralité des sommes indûment touchées, des deux côtés de la frontière.