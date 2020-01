Fred Dembi sera-t-il privé de Coupe de France de Football?

Un geste réalisé pour rendre hommage à un ami défunt va-t-il priver le joueur rouennais Fred Dembi de jouer un des matchs les plus importants de sa carrière? La question suscite l’intérêt de tous les passionnés de football mais aussi des joueurs professionnels ou amateurs.

Le football fait partie de ces rares disciplines, capables de soulever l’enthousiasme de tout un peuple mais aussi de diviser l’opinion. C’est la délicate expérience que vit actuellement un jeune joueur amateur, Fred Dembi. Ce jeune joueur d’origine congolaise évolue depuis 2018 au Football Club de Rouen.

Le maillot de son ami disparu précocement

Aussi, lorsqu’il entre sur le terrain le 6 janvier dernier, le joueur rouennais est heureux et ému. Heureux, parce qu’il va pouvoir se frotter à une équipe de l’élite du Football Français, le FC Metz, et ému, car il entre sur le terrain en pensant à son ami, Nathaël Julan, joueur de foot professionnel de l’En Avant Guingamp, décédé tragiquement dans un accident de voiture à la sortie d'un entraînement quelques jours plus tôt. L’attaquant rouennais porte d’ailleurs, sous son maillot officiel, le maillot de son ami disparu précocement.

Footballeur mort sur la route

Lorsqu’il arrive à tromper la vigilance du gardien messin, en marquant le premier but de la soirée à la 6ème minute de jeu (Rouen remportera le match en inscrivant 3 buts au total), Fred Dembi est emporté par l’émotion. Sa joie intense l’amène à retirer son t-shirt pour afficher celui de son ami défunt. Une action immédiatement sanctionnée par l’arbitre de la rencontre par un carton jaune.

L’histoire aurait pu en rester là, puisque l’arbitre ne faisait qu’appliquer un règlement précis interdisant ce type de comportement. Mais saisie de l’affaire, la commission de discipline du football français n’a pas entendu les appels à «la clémence et à l’humanisme», lancés par Fred Dembi et relayés par de nombreux joueurs professionnels, mais aussi par des passionnés du ballon rond. La commission a confirmé ce carton jaune, privant le joueur des 16èmes de finale contre Angers le 19 janvier prochain.

Mobilisation

La mobilisation se renforce depuis plusieurs heures autour du joueur, avec des appels lancés à la Fédération Française de Football (FFF) pour qu’elle revienne sur sa décision et permette à Fred Dembi de continuer cette formidable aventure.