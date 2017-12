Fréjus: une octogénaire retrouvée morte entre deux voitures

Des passants ont fait une macabre découverte ce mercredi 13 aux alentours de 9h du matin à Fréjus, dans le Var. Dans la rue Martin Bidoure, la voie qui donne sur la gare, ils ont découvert le corps sans vie d'une octogénaire entre deux voitures. Une enquête a été ouverte.

Mais ce ne serait une chute accidentelle qui aurait provoqué la mort de la retraitée, qui se promenait à une vingtaine de minutes à pieds de son domicile. L'état de son corps et les contusions qu'il présente laissent penser à un incident d'une toute autre nature.

En effet, "les blessures corporelles constatées laissent à penser que la mort n'aurait pas de lien avec une chute éventuelle", a expliqué le commissaire adjoint Cédric Fèvre au micro de France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur ce mercredi. Pour lui, "il pourrait s'agir d'un choc avec une voiture voire un camion".

C'est d'ailleurs la piste la plus probable et aussi celle qui est privilégiée par la police. Ce sont plus particulièrement les services du commissaire divisionnaire Béatrice Fontaine qui vont prendre soin de creuser cette hypothèse.

Une enquête a donc été ouverte pour tenter de comprendre ce qui a pu arriver à l'octogénaire résidant dans le quartier de Villeneuve. Un appel a témoin a été lancé par le commissariat de Fréjus car personne ne semble avoir assisté à ce qu'il s'est passé. Toute personne susceptible d'avoir vu ou de savoir quelque chose à propos de ce drame est invité à contacter la police au 04.94.51.90.00 pour l'aider dans son enquête.