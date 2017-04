Fresnes: trois ex-détenus agressent et tentent d'enlever un gardien devant chez lui

Ils avaient probablement une dent contre lui. Un surveillant de la prison de Fresnes (Val-de-Marne) a été agressé dimanche 2 par trois anciens détenus devant son domicile. Selon les premières informations divulguées, une voiture s'est arrêtée à sa hauteur alors qu'il se trouvait sur le trottoir. Puis, ses agresseurs sont sortis du véhicule lui demandant s'il les reconnaissait. Ils ont alors tenté de le faire monter avec eux par la force mais ont dû rapidement prendre la fuite suite à une intervention du voisin.

Malgré tout, il ne s'en est pas sorti indemne: le surveillant a eu plusieurs dents cassées et des problèmes aux cervicales. Il a donc été hospitalisé à l’hôpital Henri-Mondor de Créteil. Peu de temps après, une enquête a été ouverte et confiée au parquet de Créteil. Face à cette agression et à cette tentative d'enlèvement, le syndicat Force Ouvrière a appelé à un blocus de la prison de Fresnes mercredi prochain à 18h pour dénoncer les conditions de travail du personnel.

Ce n'est pas la première fois ces derniers mois qu'un gardien de prison se fait agresser. Le 13 décembre dernier, un détenu du centre de détention de Val-de-Reuil (Eure) avait blessé un surveillant avec une chaise au niveau du genou. Transporté à l'hôpital, le gardien de prison s'était vu attribuer trois jours d'ITT (incapacité totale de travail). Plus récemment, le 1er février, à Grasse (Alpes-Maritimes), un détenu de 22 ans avait simulé son suicide à l’aide d’un mannequin avant d’agresser le personnel pénitentiaire avec une lame aiguisée et un morceau de bois pointu. Mais plus de peur que de mal. Aucun surveillant n'avait été blessé et le détenu avait rapidement été maîtrisé.