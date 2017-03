Furiani: ils font une chute de 8 mètres de haut en quad, deux jeunes entre la vie et la mort

Ils sont entre la vie et la mort. Alors qu'ils étaient au volant d'un quad, deux adolescents ont été grièvement blessés après avoir chuté de huit mètres du deuxième étage d'un parking d'un centre commercial. Les faits se sont déroulés jeudi 23 en début d'après-midi à Furiani (Haute-Corse). Le pronostic vital des deux garçons est engagé.

Selon les premiers éléments divulgués, les deux adolescents ont percuté, pour des raisons encore indéterminées, la rambarde du deuxième étage de ce parking aérien. Le choc les aurait précipité dans le vide. Alertés, les secours sont rapidement intervenus. Inconscients à leur arrivée, les deux jeunes ont été pris en charge par les sapeurs-pompiers et transportés au centre hospitalier de Bastia. En raison des nombreux véhicules de secours envoyés sur place, cet accident a occasionné un embouteillage sur la nationale située à proximité.

Ce n'est pas la première fois ces dernières semaines qu'un accident de quad a lieu. Fin février dernier, un quad chenillé qui circulait sur une piste située en dehors du domaine skiable de Saint-Gervais, en Haute-Savoie, s’était renversé. A son bord se trouvaient quatre personnes dont deux enfants, tous blessés.

Plus récemment et plus grave, un jeune militaire du 1er Régiment d’infanterie a perdu la vie début mars alors qu'il se trouvait au guidon d’un quad à Sarrebourg (Moselle). Il avait perdu le contrôle de son véhicule avant de finir sa course dans un poteau électrique. Même chose pour un jeune homme de 27 ans Montréjeau (Haute-Garonne) au sud-ouest de Toulouse. Il s'était tué au volant de son engin.